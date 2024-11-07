Во Франции экс-министры будут свидетельствовать в парламенте об ухудшении дефицита бюджета

Несколько бывших министров правительства Франции дадут объяснения в парламенте по поводу ухудшения ситуации с дефицитом бюджета.

Об этом сообщает BFMTV, пишет "Европейская правда".

В четверг, 7 ноября, показания в комитете по вопросам финансов Сената дает бывший министр экономики Брюно Ле Мэр, а после него во второй половине дня туда придет экс-министр финансов Тома Казнав.

8 ноября утром заслушают предыдущего премьер-министра Габриэля Атталя, а после него – его предшественницу на этом посту Элизабет Борн.

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Изначально в проекте бюджета на 2024 год закладывали дефицит 4,4% ВВП, затем его пришлось увеличить до 5,1% и в конце концов – до 6,1% ВВП. Поэтому нынешнее правительство готовит законопроект по урезанию расходов и дополнительных налоговых поступлений – с целью начать сокращать дефицит до 5% в 2025 году и 2,8% ВВП в 2029 году – чтобы опуститься ниже разрешенного в ЕС показателя на уровне 3%.

Напомним, в соседней Германии споры вокруг экономических вопросов довели до распада правящей коалиции.

Канцлер Олаф Шольц решил уволить министра финансов Кристиана Линднера – лидера Свободной демократической партии, которая входит в коалицию, и объявил о намерениях инициировать голосование за доверие своему правительству в январе 2025 года.