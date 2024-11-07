Італія закликала ЄС до підтримки для досягнення цільового показника видатків НАТО

У четвер Італія закликала Європейський союз гарантувати випуск облігацій, необхідних для фінансування оборони, заявивши, що цільовий показник витрат НАТО на рівні не менше 2% валового внутрішнього продукту до 2028 року суперечить оновленим фінансовим правилам ЄС.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Дональд Трамп наполягав під час свого першого терміну на посаді президента США на тому, щоб члени Організації Північноатлантичного договору досягли 2%-го показника.

Тепер, коли він переміг на президентських виборах, низькі витрати на оборону, ймовірно, стануть чутливим питанням для адміністрації прем'єр-міністерки Італії Джорджії Мелоні.

Реклама:

Рим навряд чи виконає цю вимогу, оскільки він прогнозує оборонні витрати на рівні 1,61% у 2027 році, заявив на парламентських слуханнях міністр економіки Джанкарло Джорджетті.

"Ціль НАТО дуже амбітна і не зовсім узгоджується з існуючою системою європейського управління", – сказав він.

Під час окремих слухань міністр оборони Гвідо Крозетто сказав, що парламенту, ймовірно, доведеться розробити механізми, які дозволять забезпечити особливий режим для оборони і не допустити, щоб це вплинуло на державний борг.

Державний борг Італії, другий за величиною в єврозоні після Греції, планується на рівні 135,8% ВВП цього року, порівняно з 134,8 у 2023 році, і, як очікується, зросте до 137,8% у 2026 році, а потім дещо знизиться з 2027 року.

Крозетто, високопоставлений член правої партії Мелоні "Брати Італії", закликав до "європейського прикриття і гарантії", щоб скоротити суму відсотків, що виплачуються на будь-який збільшений борг для підтримки цілі НАТО, таким чином уникнувши будь-якого впливу на соціальні витрати.

"Це дасть кожній державі можливість зробити витрати на оборону нейтральними, абсолютно нейтральними", – сказав він на слуханнях у Сенаті.

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну в 2022 році європейські члени НАТО опинилися під тиском необхідності посилити свою обороноздатність. Альянс заявив, що 23 з 32 членів досягнуть 2% цього року, але не Італія.

"Зараз всі, в першу чергу США, Франція, сама Німеччина, говорять про 2,5%. Ми далекі від 2% до 2028 року", – сказав Крозетто.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте висловив впевненість, що країни НАТО почнуть витрачати на оборону понад 2% свого ВВП, та наголосив, що у цьому цілком погоджується з критикою Дональда Трампа на адресу Європи.

Також генсек НАТО днями заявив, що Північноатлантичний альянс має зробити більше для зміни траєкторії війни.