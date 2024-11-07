Италия призвала ЕС к поддержке для достижения целевого показателя расходов НАТО

В четверг Италия призвала Европейский союз гарантировать выпуск облигаций, необходимых для финансирования обороны, заявив, что целевой показатель расходов НАТО на уровне не менее 2% валового внутреннего продукта до 2028 года противоречит обновленным финансовым правилам ЕС.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Дональд Трамп настаивал во время своего первого срока на посту президента США на том, чтобы члены Организации Североатлантического договора достигли 2%-го показателя.

Теперь, когда он победил на президентских выборах, низкие расходы на оборону, вероятно, станут чувствительным вопросом для администрации премьер-министра Италии Джорджии Мелони.

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Рим вряд ли выполнит это требование, поскольку он прогнозирует оборонные расходы на уровне 1,61% в 2027 году, заявил на парламентских слушаниях министр экономики Джанкарло Джорджетти.

"Цель НАТО очень амбициозная и не совсем согласуется с существующей системой европейского управления", – сказал он.

Во время отдельных слушаний министр обороны Гвидо Крозетто сказал, что парламенту, вероятно, придется разработать механизмы, которые позволят обеспечить особый режим для обороны и не допустить, чтобы это повлияло на государственный долг.

Государственный долг Италии, второй по величине в еврозоне после Греции, планируется на уровне 135,8% ВВП в этом году, по сравнению с 134,8 в 2023 году, и, как ожидается, вырастет до 137,8% в 2026 году, а затем несколько снизится с 2027 года.

Крозетто, высокопоставленный член правой партии Мелони "Братья Италии", призвал к "европейскому прикрытию и гарантии", чтобы сократить сумму процентов, выплачиваемых на любой увеличенный долг для поддержки цели НАТО, таким образом избежав какого-либо влияния на социальные расходы.

"Это даст каждому государству возможность сделать расходы на оборону нейтральными, абсолютно нейтральными", – сказал он на слушаниях в Сенате.

После полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году европейские члены НАТО оказались под давлением необходимости усилить свою обороноспособность. Альянс заявил, что 23 из 32 членов достигнут 2% в этом году, но не Италия.

"Сейчас все, в первую очередь США, Франция, сама Германия, говорят о 2,5%. Мы далеки от 2% к 2028 году", – сказал Крозетто.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте выразил уверенность, что страны НАТО начнут тратить на оборону более 2% своего ВВП, и отметил, что в этом полностью согласен с критикой Дональда Трампа в адрес Европы.

Также генсек НАТО на днях заявил, что Североатлантический альянс должен сделать больше для изменения траектории войны.