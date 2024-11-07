В Греции планируют реформирование сил военного резерва

Министр обороны Греции Никос Дендиас объявил о планах реформирования греческого военного резерва во время масштабных военных учений Eponymous Hero, состоявшихся вблизи Литохоро в центральной части страны.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Ekathimerini.

Учения были призваны продемонстрировать возможности резервистов греческой армии.

"Мы движемся вперед с очень существенной реформой, крупнейшей из всех, которые когда-либо проводились. Мы назвали ее "Повестка дня 2030". В ее рамках резервисты играют важную роль. Резервные силы также будут реформированы", – сказал Дендиас.

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Дендиас подчеркнул важную роль резервистов в греческой армии: "Существует блестящее ядро профессиональных кадров, но мышцы – это граждане, которые берут в руки оружие, чтобы защитить свою страну. Для греков это и большая честь, и огромный долг, конституционный долг".

Он также обратился к быстро меняющемуся глобальному ландшафту и необходимости для Греции адаптироваться к современным вызовам безопасности.

"Мир меняется, и мы также должны меняться. Мы должны развиваться, чтобы защитить то, что имеем: нашу независимость, наш суверенитет и наши суверенные права", – подчеркнул он, добавив, что резервисты должны быть подготовлены к борьбе с беспилотниками.

"В следующий раз, когда мы будем здесь, беспилотники будут летать над вашими головами", – сказал он.

Напомним, Греция отклонила запрос Эстонии, Латвии и Литвы на отправку своих истребителей для участия в миссии НАТО по охране воздушного пространства, ссылаясь на свои текущие обязательства на Балканах.