Орбан порушив обіцянку і відсвяткував перемогу Трампа горілкою
Угорський прем’єр-міністр Віктор Орбан зізнався, що на честь перемоги Дональда Трампа на президентських виборах у США випив горілки, а не шампанського, як обіцяв.
Про це він сказав на пресконференції після саміту Європейської політичної спільноти в Будапешті, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство AFP.
Орбан розповів, що під час оголошення перемоги Трампа перебував з візитом у Киргизстані на саміті Організації тюркських держав.
"Там інші традиції, тож ми з радістю відкривали запаси горілки. Ми розділили нашу радість з огляду на цей фантастичний результат", – додав він.
Угорський прем’єр минулого місяця обіцяв "відкрити кілька пляшок шампанського, якщо Трамп повернеться" до влади у США.
Як відомо, Орбан першим у ЄС привітав Трампа із перемогою на президентських виборах, не чекаючи на офіційні результати.
Також він заявив про потребу нової європейської стратегії щодо України та анонсував "великі плани на майбутнє" після розмови з Трампом.