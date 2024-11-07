Орбан порушив обіцянку і відсвяткував перемогу Трампа горілкою

Угорський прем’єр-міністр Віктор Орбан зізнався, що на честь перемоги Дональда Трампа на президентських виборах у США випив горілки, а не шампанського, як обіцяв.

Про це він сказав на пресконференції після саміту Європейської політичної спільноти в Будапешті, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство AFP.

Орбан розповів, що під час оголошення перемоги Трампа перебував з візитом у Киргизстані на саміті Організації тюркських держав.

"Там інші традиції, тож ми з радістю відкривали запаси горілки. Ми розділили нашу радість з огляду на цей фантастичний результат", – додав він.

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Угорський прем’єр минулого місяця обіцяв "відкрити кілька пляшок шампанського, якщо Трамп повернеться" до влади у США.

Як відомо, Орбан першим у ЄС привітав Трампа із перемогою на президентських виборах, не чекаючи на офіційні результати.

Також він заявив про потребу нової європейської стратегії щодо України та анонсував "великі плани на майбутнє" після розмови з Трампом.