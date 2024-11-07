Орбан нарушил обещание и отпраздновал победу Трампа водкой

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан признался, что в честь победы Дональда Трампа на президентских выборах в США выпил водки, а не шампанского, как обещал.

Об этом он сказал на пресс-конференции после саммита Европейского политического сообщества в Будапеште, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство AFP.

Орбан рассказал, что во время объявления победы Трампа находился с визитом в Кыргызстане на саммите Организации тюркских государств.

"Там другие традиции, поэтому мы с радостью открывали запасы водки. Мы разделили нашу радость, учитывая этот фантастический результат", – добавил он.

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Венгерский премьер в прошлом месяце обещал "открыть несколько бутылок шампанского, если Трамп вернется" к власти в США.

Как известно, Орбан первым в ЕС поздравил Трампа с победой на президентских выборах, не дожидаясь официальных результатов.

Также он заявил о необходимости новой европейской стратегии в отношении Украины и анонсировал "большие планы на будущее" после разговора с Трампом.