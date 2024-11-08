Блінкен та очільник МЗС Франції обговорили подальшу підтримку України

Державний секретар США Ентоні Блінкен та очільник зовнішньополітичного відомства Франції Жан-Ноель Барро у телефонній розмові підкреслили готовність продовжувати підтримку України.

Про це повідомили за результатами розмови в Державному департаменті США, передає "Європейська правда".

За даними Держдепу США, сторони "підкреслили спільну рішучість продовжувати допомогу Україні та підтримувати її зусилля на захист свободи й досягнення перемоги".

Блінкен та Барро обговорили також й інші важливі зовнішньополітичні питання.

Реклама:

Зокрема, посадовці торкнулися у розмові важливості дипломатичного врегулювання в Лівані та припинення війни в Газі.

Наприкінці жовтня французькі ЗМІ неофіційно дізналися, що до першої партії Mirage 2000-5, які Франція планує надати Україні, увійдуть три апарати.

1 листопада Міністерство оборони США оголосило про новий пакет військової допомоги Україні вартістю $425 млн.