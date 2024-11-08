Блинкен и глава МИД Франции пообщались о дальнейшей поддержке Украины

Государственный секретарь США Энтони Блинкен и глава внешнеполитического ведомства Франции Жан-Ноэль Барро в телефонном разговоре подчеркнули готовность продолжать поддержку Украины.

Об этом сообщили по результатам разговора в Государственном департаменте США, передает "Европейская правда".

По данным Госдепа США, стороны "подчеркнули общую решимость продолжать помощь Украине и поддерживать ее усилия в защиту свободы и достижения победы".

Блинкен и Барро обсудили также и другие важные внешнеполитические вопросы.

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В частности, чиновники коснулись в разговоре важности дипломатического урегулирования в Ливане и прекращения войны в Газе.

В конце октября французские СМИ неофициально узнали, что в первую партию Mirage 2000-5, которые Франция планирует предоставить Украине, войдут три аппарата.

1 ноября Министерство обороны США объявило о новом пакете военной помощи Украине стоимостью $425 млн.