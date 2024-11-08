Сибіга поговорив з главою МЗС Нідерландів про подальшу допомогу та наслідки перемоги Трампа

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга розповів про телефонну розмову з нідерландським колегою Каспаром Вельдкампом.

Про це він розповів у своєму X (Twitter), пише "Європейська правда".

Сибіга зазначив, що у розмові подякував Вельдкампу за допомогу, яку надають Нідерланди Україні.

I spoke with @ministerBZ Caspar Veldkamp and thanked the Netherlands for its support. We discussed Russia’s escalation by the use of North Korean troops and our steps to further strengthen Ukraine’s defense capabilities. We also exchanged views on the outcome of the US elections. Реклама: November 8, 2024

"Ми обговорили ескалацію з боку Росії шляхом залучення військових КНДР та наші кроки для подальшого посилення оборонних спроможностей України. Також обмінялися поглядами на результати виборів у США", – розповів міністр закордонних справ України.

Нагадаємо, попередній прем’єр Нідерландів і новий генсек НАТО Марк Рютте хоче детально обговорити з європейськими лідерами і майбутнім президентом США Дональдом Трампом відповідь на поглиблення співпраці РФ з Північною Кореєю, Іраном та Китаєм, що у перспективі посилює загрози безпосередньо для членів Альянсу.

На полях саміту Європейської політичної спільноти Рютте поспілкувався з президентом України Володимиром Зеленським, зокрема про наслідки залучення у війну військових КНДР.