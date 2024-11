Сибіга поговорив з главою МЗС Нідерландів про подальшу допомогу та наслідки перемоги Трампа

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга розповів про телефонну розмову з нідерландським колегою Каспаром Вельдкампом.

Про це він розповів у своєму X (Twitter), пише "Європейська правда".

Сибіга зазначив, що у розмові подякував Вельдкампу за допомогу, яку надають Нідерланди Україні.

I spoke with @ministerBZ Caspar Veldkamp and thanked the Netherlands for its support. We discussed Russia’s escalation by the use of North Korean troops and our steps to further strengthen Ukraine’s defense capabilities. We also exchanged views on the outcome of the US elections.

