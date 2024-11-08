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Сибіга поговорив з главою МЗС Нідерландів про подальшу допомогу та наслідки перемоги Трампа

Новини — П'ятниця, 8 листопада 2024, 14:09 — Марія Ємець

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга розповів про телефонну розмову з нідерландським колегою Каспаром Вельдкампом.

Про це він розповів у своєму X (Twitter), пише "Європейська правда".

Сибіга зазначив, що у розмові подякував Вельдкампу за допомогу, яку надають Нідерланди Україні.

"Ми обговорили ескалацію з боку Росії шляхом залучення військових КНДР та наші кроки для подальшого посилення оборонних спроможностей України. Також обмінялися поглядами на результати виборів у США", – розповів міністр закордонних справ України. 

Нагадаємо, попередній прем’єр Нідерландів і новий генсек НАТО Марк Рютте хоче детально обговорити з європейськими лідерами і майбутнім президентом США Дональдом Трампом відповідь на поглиблення співпраці РФ з Північною Кореєю, Іраном та Китаєм, що у перспективі посилює загрози безпосередньо для членів Альянсу.

На полях саміту Європейської політичної спільноти Рютте поспілкувався з президентом України Володимиром Зеленським, зокрема про наслідки залучення у війну військових КНДР. 

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Нідерланди Сибіга
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