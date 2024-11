Сибига поговорил с главой МИД Нидерландов о дальнейшей помощи и последствиях победы Трампа

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига рассказал о телефонном разговоре с нидерландским коллегой Каспаром Вельдкампом.

Об этом он рассказал в своем X (Twitter), пишет "Европейская правда".

Сибига отметил, что в разговоре поблагодарил Вельдкампа за помощь, которую Нидерланды оказывают Украине.

I spoke with @ministerBZ Caspar Veldkamp and thanked the Netherlands for its support. We discussed Russia’s escalation by the use of North Korean troops and our steps to further strengthen Ukraine’s defense capabilities. We also exchanged views on the outcome of the US elections.

Реклама: