Сибига поговорил с главой МИД Нидерландов о дальнейшей помощи и последствиях победы Трампа

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига рассказал о телефонном разговоре с нидерландским коллегой Каспаром Вельдкампом.

Об этом он рассказал в своем X (Twitter), пишет "Европейская правда".

Сибига отметил, что в разговоре поблагодарил Вельдкампа за помощь, которую Нидерланды оказывают Украине.

I spoke with @ministerBZ Caspar Veldkamp and thanked the Netherlands for its support. We discussed Russia’s escalation by the use of North Korean troops and our steps to further strengthen Ukraine’s defense capabilities. We also exchanged views on the outcome of the US elections. Реклама: November 8, 2024

"Мы обсудили эскалацию со стороны России путем привлечения военных КНДР и наши шаги для дальнейшего усиления оборонных возможностей Украины. Также обменялись взглядами на результаты выборов в США", – рассказал министр иностранных дел Украины.

Напомним, предыдущий премьер Нидерландов и новый генсек НАТО Марк Рютте хочет детально обсудить с европейскими лидерами и будущим президентом США Дональдом Трампом ответ на углубление сотрудничества РФ с Северной Кореей, Ираном и Китаем, что в перспективе усиливает угрозы непосредственно для членов Альянса.

На полях саммита Европейского политического сообщества Рютте пообщался с президентом Украины Владимиром Зеленским, в частности о последствиях вовлечения в войну военных КНДР.