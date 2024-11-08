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Сибига поговорил с главой МИД Нидерландов о дальнейшей помощи и последствиях победы Трампа

Новости — Пятница, 8 ноября 2024, 14:09 — Мария Емец

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига рассказал о телефонном разговоре с нидерландским коллегой Каспаром Вельдкампом.

Об этом он рассказал в своем X (Twitter), пишет "Европейская правда".

Сибига отметил, что в разговоре поблагодарил Вельдкампа за помощь, которую Нидерланды оказывают Украине.

"Мы обсудили эскалацию со стороны России путем привлечения военных КНДР и наши шаги для дальнейшего усиления оборонных возможностей Украины. Также обменялись взглядами на результаты выборов в США", – рассказал министр иностранных дел Украины.

Напомним, предыдущий премьер Нидерландов и новый генсек НАТО Марк Рютте хочет детально обсудить с европейскими лидерами и будущим президентом США Дональдом Трампом ответ на углубление сотрудничества РФ с Северной Кореей, Ираном и Китаем, что в перспективе усиливает угрозы непосредственно для членов Альянса.

На полях саммита Европейского политического сообщества Рютте пообщался с президентом Украины Владимиром Зеленским, в частности о последствиях вовлечения в войну военных КНДР.

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Нидерланды Сибига
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