ЗМІ: Посли Євросоюзу на два роки продовжили роботу військової навчальної місії ЄС для України

Посли Євросоюзу на два роки продовжили термін роботи військової навчальної місії ЄС, у рамках якої проводять підготовку українських військових.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє редактор "Радіо Свобода" з питань Європи Рікард Джозвяк.

Джозвяк написав, що посли ЄС щойно на два роки продовжили термін навчальної місії для України.

for sure not the biggest news this morning but....🇪🇺 ambassadors just extended by 2 years its 🇺🇦training mission. nearly 70,000 🇺🇦 soldiers has been trained across 24 🇪🇺 member states in the last two years.

Реклама: