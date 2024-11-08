У Литві розслідують використання у держустановах сейфів російського виробництва

У п'ятницю генеральна прокурорка Литви Ніда Грунскене доручила провести розслідування у зв'язку з інформацією, що з'явилася цього тижня в публічному просторі, про сейфи, які, можливо, виготовлені в Росії і використовуються в державних установах Литви.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє LRT.

Інформація про використання вироблених в РФ сейфів з'явилась напередодні. У зв'язку з цим Грунскене доручила "оцінити оприлюднену інформацію, з'ясувати фактичні обставини й ухвалити рішення у зв'язку з необхідністю початку досудового розслідування".

Зазначається, що громадськість буде поінформовано про результати перевірки, висновки та рішення.

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Цього тижня центр журналістських розслідувань Siena повідомив, що за два дні до початку російського вторгнення в Україну батальйон Сил спеціальних операцій ЗС Литви придбав у компанії російського капіталу шість сейфів для зберігання секретних документів.

Однак є підозра, що Литовська армія не знала, що купувала сейфи у компанії російського капіталу, бізнес власників якої також обслуговує російську військову машину.

Як пише Siena, компанія Eurosafe LT, що діє у Вільнюсі, позиціює себе як компанію європейського капіталу, керовану через Польщу. Кінцевими бенефіціарами є громадяни Польщі та Румунії.

Однак, як з'ясувалося пізніше, реальними власниками Eurosafe LT є російські бізнесмени, які займаються аналогічною діяльністю в себе на батьківщині і постачають підприємства російської військової промисловості обладнанням.

Підкреслюється, що в Литві ця компанія співпрацювала не тільки з Литовською армією, а й з урядом, Службою охорони керівництва та установами, підпорядкованим Міністерству оборони. Ознайомившись з інформацією, міністр оборони Лаурінас Кащюнас заявив, що бачить реальні загрози національній безпеці Литви.

Як повідомлялося, литовську газотранспортну компанію Amber Grid оштрафували на 81 100 євро за те, що, як вважається, 123 деталі російського виробництва без належних сертифікатів були встановлені в газопровід між Литвою та Польщею.

Повідомляли також, що литовська прокуратура розпочала понад 50 розслідувань за підозрою у порушенні міжнародних санкцій проти Росії та Білорусі.