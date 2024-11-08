В Литве расследуют использование в госучреждениях сейфов российского производства

В пятницу генеральный прокурор Литвы Нида Грунскене поручила провести расследование в связи с информацией, появившейся на этой неделе в публичном пространстве, о сейфах, которые, возможно, изготовлены в России и используются в государственных учреждениях Литвы.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает LRT.

Информация об использовании произведенных в РФ сейфов появилась накануне. В связи с этим Грунскене поручила "оценить обнародованную информацию, выяснить фактические обстоятельства и принять решение в связи с необходимостью начала досудебного расследования".

Отмечается, что общественность будет проинформирована о результатах проверки, выводах и решениях.

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На этой неделе центр журналистских расследований Siena сообщил, что за два дня до начала российского вторжения в Украину батальон Сил специальных операций ВС Литвы приобрел у компании российского капитала 6 сейфов для хранения секретных документов.

Однако есть подозрение, что Литовская армия не знала, что покупала сейфы у компании российского капитала, бизнес владельцев которой также обслуживает российскую военную машину.

Как пишет Siena, компания Eurosafe LT, действующая в Вильнюсе, позиционирует себя как компанию европейского капитала, управляемую через Польшу. Конечными бенефициарами являются граждане Польши и Румынии.

Однако, как выяснилось позже, реальными владельцами Eurosafe LT являются российские бизнесмены, которые занимаются аналогичной деятельностью у себя на родине и снабжают предприятия российской военной промышленности оборудованием.

Подчеркивается, что в Литве эта компания сотрудничала не только с Литовской армией, но и с правительством, Службой охраны руководства и учреждениями, подведомственными Министерству обороны. Ознакомившись с информацией, министр обороны Лауринас Кащюнас заявил, что видит реальные угрозы национальной безопасности Литвы.

Как сообщалось, литовскую газотранспортную компанию Amber Grid оштрафовали на 81 100 евро за то, что, как считается, 123 детали российского производства без надлежащих сертификатов были установлены в газопровод между Литвой и Польшей.

Сообщалось также, что литовская прокуратура начала более 50 расследований по подозрению в нарушении международных санкций против России и Беларуси.