Франція у 2023 році витратила понад 1,2 млн євро на обслугу експрем’єрів

Протягом минулого року Франція витратила 1,23 млн євро на забезпечення 11 колишніх прем'єр-міністрів – на 27% більше, ніж у 2022 році.

Про це свідчать фінансові документи, з якими ознайомилось видання Politico, пише "Європейська правда".

Понад 1,2 млн євро у 2023 році французький уряд витрати на автомобілі, водіїв та секретарів колишніх прем’єр-міністрів, які можуть користуватись цими послугами протягом 10 років після відставки.

Такі послуги не надаються колишнім прем'єрам Франції, якщо вони обіймають інші державні посади. Крім того, з 2019 року виплати скасовуються, якщо експрем’єру виповнилось 67 років.

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Витрати у 1,23 млн євро не стосуються пенсій і забезпечення державної охорони – це окрема стаття витрат Міністерства внутрішніх справ Франції.

Найбільше витратили французькі платники податків на Домініка де Вільпена – понад 191 тисячу євро на персонал і 6287 євро на автомобільні витрати. Понад 160 тисяч євро також витратили на Жан-П'єра Раффарена та Ліонеля Жоспена.

Останні прем’єри Франції Габріель Атталь та Елізабет Борн не потрапили до списку, оскільки станом на кінець 2023 року ще не були звільнені з посади.

Кошти, витрачені Францією на колишніх прем'єр-міністрів, трохи перевищили кошти, витрачені на пільги для двох живих колишніх президентів Франції – Франсуа Олланда і Ніколя Саркозі.

Минулого року Франція витратила 1,08 млн євро на персонал, офіси, комп'ютерне обладнання, логістику, подорожі та розваги для обох політиків – на 12% менше, ніж у 2022-му.

Напередодні стало відомо, що кілька колишніх міністрів уряду Франції дадуть пояснення у парламенті щодо погіршення ситуації з дефіцитом бюджету.