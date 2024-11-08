Франция в 2023 году потратила более 1,2 млн евро на обслуживание экс-премьеров

В течение прошлого года Франция потратила 1,23 млн евро на обеспечение 11 бывших премьер-министров – на 27% больше, чем в 2022 году.

Об этом свидетельствуют финансовые документы, с которыми ознакомилось издание Politico, пишет "Европейская правда".

Более 1,2 млн евро в 2023 году французское правительство потратило на автомобили, водителей и секретарей бывших премьер-министров, которые могут пользоваться этими услугами в течение 10 лет после отставки.

Такие услуги не предоставляются бывшим премьерам Франции, если они занимают другие государственные должности. Кроме того, с 2019 года выплаты отменяются, если экс-премьеру исполнилось 67 лет.

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Расходы в 1,23 млн евро не касаются пенсий и обеспечения государственной охраны – это отдельная статья расходов Министерства внутренних дел Франции.

Больше всего потратили французские налогоплательщики на Доминика де Вильпена – более 191 тысячи евро на персонал и 6287 евро на автомобильные расходы. Более 160 тысяч евро также потратили на Жан-Пьера Раффарена и Лионеля Жоспена.

Последние премьеры Франции Габриэль Атталь и Элизабет Борн не попали в список, поскольку по состоянию на конец 2023 года еще не были уволены с должности.

Средства, потраченные Францией на бывших премьер-министров, немного превысили средства, потраченные на льготы для двух живых бывших президентов Франции – Франсуа Олланда и Николя Саркози.

В прошлом году Франция потратила 1,08 млн евро на персонал, офисы, компьютерное оборудование, логистику, путешествия и развлечения для обоих политиков – на 12% меньше, чем в 2022-м.

Накануне стало известно, что несколько бывших министров правительства Франции дадут объяснения в парламенте относительно ухудшения ситуации с дефицитом бюджета.