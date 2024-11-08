Першому ультраправому спікеру Австрії завадили покласти вінок в пам'ять жертв Голокосту

Єврейські студенти у Відні в п'ятницю не дозволили першому ультраправому спікеру нижньої палати парламенту Австрії покласти вінок в пам'ять про погром нацистами в Кришталеву ніч 1938 року.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Після того, як у вересні євроскептична, дружня до Росії Австрійська партія свободи вперше в історії отримала більшість місць на парламентських виборах, нижня палата парламенту два тижні тому обрала спікером висуванця ультраправих Вальтера Розенкранца.

Ті, хто виступав проти нього в парламенті, і сам лідер органу, який формально представляє євреїв Австрії, заявили, що він не є підходящим кандидатом через його постійне членство в ультраправій організації і його минулу похвалу на адресу нацистського прокурора, яку Розенкранц відтоді назвав помилкою.

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Протестувальники, серед яких були члени Австрійського союзу єврейських студентів, взялися за руки, утворивши кордон навколо меморіалу Голокосту в історичному центрі Відня, де Розенкранц мав покласти вінок в офіційному порядку. Вони тримали плакат з написом: "Слово тих, хто вшановує нацистів, нічого не варте".

Під час напруженого протистояння один з протестувальників сказав Розенкранцу: "Ми не хочемо, щоб ви плювали в обличчя нашим предкам", на що Розенкранц відповів: "Ви мене ображаєте".

Після марних прохань звільнити дорогу Розенкранц сказав: "Я піддамся вашому насильству. Ви силоміць не даєте мені наблизитися".

Оскільки Єврейська релігійна громада (IKG), орган, який формально представляє євреїв Австрії, вже давно відмовляється проводити зустрічі з представниками Австрійської партії свободи, Розенкранц не був присутній на окремій церемонії вшанування "Кришталевої ночі", яка проходила приблизно в той же час на іншому меморіалі Голокосту.

Кришталева ніч, або ніч битого скла, відома в Австрії як Листопадові погроми, була скоординованою хвилею інтенсивного насильства проти євреїв по всьому нацистському Третьому Рейху. Відень був головним центром цього насильства, де були зруйновані десятки синагог і молитовних будинків, а тисячі єврейських магазинів пограбовані.

Це почалося 9 листопада 1938 року, приблизно через вісім місяців після анексії Австрії нацистською Німеччиною.

П'ятничний протест відбувся в той час, коли партія, яка посіла друге місце на вересневих виборах, консервативна Народна партія, веде коаліційні переговори з соціал-демократами, які посіли третє місце, з метою формування трипартійного уряду без участі Австрійської партії свободи, яка назвала цей план "коаліцією лузерів".

Австрійська партія свободи була заснована в 1950-х роках політиком, який був старшим офіцером СС і нацистським депутатом.