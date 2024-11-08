Первому ультраправому спикеру Австрии помешали возложить венок в память жертв Холокоста

Еврейские студенты в Вене в пятницу не позволили первому ультраправому спикеру нижней палаты парламента Австрии возложить венок в память о погроме нацистами в Хрустальную ночь 1938 года.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

После того, как в сентябре евроскептическая, дружественная к России Австрийская партия свободы впервые в истории получила большинство мест на парламентских выборах, нижняя палата парламента две недели назад избрала спикером выдвиженца ультраправых Вальтера Розенкранца.

Те, кто выступал против него в парламенте, и сам лидер органа, формально представляющего евреев Австрии, заявили, что он не является подходящим кандидатом из-за его постоянного членства в ультраправой организации и его прошлой похвалы в адрес нацистского прокурора, которую Розенкранц с тех пор назвал ошибкой.

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Протестующие, среди которых были члены Австрийского союза еврейских студентов, взялись за руки, образовав кордон вокруг мемориала Холокоста в историческом центре Вены, где Розенкранц должен был возложить венок в официальном порядке. Они держали плакат с надписью: "Слово тех, кто чтит нацистов, ничего не стоит".

Во время напряженного противостояния один из протестующих сказал Розенкранцу: "Мы не хотим, чтобы вы плевали в лицо нашим предкам", на что Розенкранц ответил: "Вы меня оскорбляете".

После тщетных просьб освободить дорогу Розенкранц сказал: "Я поддамся вашему насилию. Вы силой не даете мне приблизиться".

Поскольку Еврейская религиозная община (IKG), орган, формально представляющий евреев Австрии, уже давно отказывается проводить встречи с представителями Австрийской партии свободы, Розенкранц не присутствовал на отдельной церемонии чествования "Хрустальной ночи", которая проходила примерно в то же время на другом мемориале Холокоста.

Хрустальная ночь, или ночь битого стекла, известная в Австрии как Ноябрьские погромы, была скоординированной волной интенсивного насилия против евреев по всему нацистскому Третьему Рейху. Вена была главным центром этого насилия, где были разрушены десятки синагог и молитвенных домов, а тысячи еврейских магазинов разграблены.

Это началось 9 ноября 1938 года, примерно через восемь месяцев после аннексии Австрии нацистской Германией.

Пятничный протест состоялся в то время, когда партия, занявшая второе место на сентябрьских выборах, консервативная Народная партия, ведет коалиционные переговоры с социал-демократами, занявшими третье место, с целью формирования трехпартийного правительства без участия Австрийской партии свободы, которая назвала этот план "коалицией лузеров".

Австрийская партия свободы была основана в 1950-х годах политиком, который был старшим офицером СС и нацистским депутатом.