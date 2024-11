Колокола Нотр-Дама зазвонили впервые после пожара 2019 года

Колокола Собора Парижской Богоматери (Нотр-Дама) в Париже в пятницу, 8 ноября, впервые зазвонили вместе после пожара 2019 года, который разрушил историческое здание.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

Незадолго до 10:30 утра в пятницу поочередно начали бить в колокола Нотр-Дама, пока не заиграли все восемь.

"Еще не идеальный, но мы сделаем, чтобы было идеально. Первое испытание прошло успешно", – сказал Александр Гужон, который отвечает за переустановку колоколов.

The bells of Notre Dame in Paris rang out together on Friday for the first time since a 2019 fire that devastated the historic cathedral, AFP reporters said.https://t.co/P7BQwDtrLZ pic.twitter.com/zvjTbnlvsP