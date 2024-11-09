В Естонії після ремонту відкрито злітну смугу на авіабазі, де працює місія НАТО

У п'ятницю після ремонту в естонському Емарі відкрили злітно-посадкову смугу, засоби авіатранспорту ВПС Естонії, які тимчасово користувалися Пярнуським аеродромом, можуть тепер повернутися в Емарі і продовжити приймати місію ППО НАТО.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє ERR.

Під час ремонту, серед іншого, було замінено побудовані 14 років тому злітно-посадкові смуги і руліжні доріжки, а також встановлено нову розмітку та освітлення злітно-посадкової смуги. Крім того, в Емарі побудують новий кейтеринговий комплекс і казарму.

Вартість ремонту склала близько 18,5 млн євро. У січні на полях неформальної зустрічі європейських міністрів оборони міністр оборони Естонії Ханно Певкур і міністр оборони Люксембургу Юріко Бакес підписали двосторонню угоду, відповідно до якої Люксембург виділив на ремонт злітно-посадкової смуги авіабази Емарі 12 млн євро.

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"На східному фланзі НАТО ППО вкрай важлива і я радий, що за допомогою Люксембургу ми змогли істотно поліпшити якість авіабази Емарі, краще підтримувати й обслуговувати свої літаки та літаки союзників, а що найважливіше, повернути балтійські місії ППО в Естонію", – сказав Певкур.

Країни НАТО здійснюють патрулювання повітряного простору Латвії, Литви та Естонії в порядку ротації з березня 2004 року, коли країни Балтії були прийняті в альянс. З 2004 року патрулювання ведеться з Шауляйської авіабази в Литві, а з 2014 року опорна місія здійснюється і з бази Емарі в Естонії. З березня цього року протягом дев'яти місяців, поки на базі Емарі тривав ремонт, опорна місія базувалась в латвійському Ліелварді.

Протягом тижня 21-27 жовтня винищувачі НАТО, які виконують завдання з патрулювання повітряного простору в країнах Балтії, здійснили шість вильотів з метою виявлення і супроводу літаків РФ, які порушили правила повітряного руху.

Нагадаємо, 16 жовтня Німеччина підіймала у небо свої винищувачі через російський літак Іл-20.

Повідомляли також, що впродовж року над Балтійським морем біля зовнішнього кордону територіальних вод Латвії констатовано 109 випадків появи російських військових літаків.