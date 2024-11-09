В Эстонии после ремонта открыта взлетная полоса на авиабазе, где работает миссия НАТО

В пятницу после ремонта в эстонском Эмари открыли взлетно-посадочную полосу, средства авиатранспорта ВВС Эстонии, которые временно пользовались Пярнуским аэродромом, могут теперь вернуться в Эмари и продолжить принимать миссию ПВО НАТО.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает ERR.

Во время ремонта, среди прочего, были заменены построенные 14 лет назад взлетно-посадочные полосы и рулежные дорожки, а также установлена новая разметка и освещение взлетно-посадочной полосы. Кроме того, в Эмаре построят новый кейтеринговый комплекс и казарму.

Стоимость ремонта составила около 18,5 млн евро. В январе на полях неформальной встречи европейских министров обороны министр обороны Эстонии Ханно Певкур и министр обороны Люксембурга Юрико Бакес подписали двустороннее соглашение, в соответствии с которым Люксембург выделил на ремонт взлетно-посадочной полосы авиабазы Эмари 12 млн евро.

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"На восточном фланге НАТО ПВО крайне важна и я рад, что с помощью Люксембурга мы смогли существенно улучшить качество авиабазы Эмари, лучше поддерживать и обслуживать свои самолеты и самолеты союзников, а что самое важное, вернуть балтийские миссии ПВО в Эстонию", – сказал Певкур.

Страны НАТО осуществляют патрулирование воздушного пространства Латвии, Литвы и Эстонии в порядке ротации с марта 2004 года, когда страны Балтии были приняты в альянс. С 2004 года патрулирование ведется с Шауляйской авиабазы в Литве, а с 2014 года опорная миссия осуществляется и с базы Эмари в Эстонии. С марта этого года в течение девяти месяцев, пока на базе Эмари продолжался ремонт, опорная миссия базировалась в латвийском Лиелварде.

В течение недели 21-27 октября истребители НАТО, которые выполняют задачи по патрулированию воздушного пространства в странах Балтии, совершили шесть вылетов с целью выявления и сопровождения самолетов РФ, которые нарушили правила воздушного движения.

Напомним, 16 октября Германия поднимала в небо свои истребители из-за российского самолета Ил-20.

Сообщалось также, что в течение года над Балтийским морем у внешней границы территориальных вод Латвии констатировано 109 случаев появления российских военных самолетов.