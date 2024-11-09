У Литві психіатр, який "лікував гомосексуалів", зберіг ліцензію

У Литві не стали позбавляти ліцензії психіатра, який стверджував, що "лікував гомосексуалів".

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє LRT.

В інтерв'ю ЗМІ Александас Алексейчикас-Кіріновас стверджував, що він "лікував гомосексуалів" під час радянської окупації і продовжував це робити після здобуття Литвою незалежності. Медична комісія визнала, що він порушив етичні норми, але не стала рекомендувати суворіше покарання.

У п'ятницю Литовський комітет з біоетики заявив, що лікар порушив етичні принципи своїми висловлюваннями про ЛГБТК+ спільноту. Комітет рекомендував лікарю уникати дискримінаційних висловлювань у майбутньому.

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Вільнюський міський центр психічного здоров'я, який є його роботодавцем, раніше заявив, що ці висловлювання відображають думку лікаря і не мають ніякого відношення до установи.

Литовський комітет з біоетики зв'язався з лікарем у липні, щоб отримати "повну оцінку ситуації" і попросив його роз'яснити свої заяви. Алексейчикас-Кіріновас заявив, що його слова були неправильно інтерпретовані.

Нагадаємо, фінська поліція розпочала попереднє розслідування можливого випадку дискримінації на панахиді в місті Гаапаярві, коли представника кейтерингової компанії не пустили на поминки жінки через приналежність до ЛГБТ-спільноти.

Улітку у Норвегії визнали винним у тероризмі норвежця іранського походження Заніяра Матапура за напад на ЛГБТ-фестиваль в Осло 2022 року та засудили до 30 років ув'язнення.