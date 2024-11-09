В Литве психиатр, который "лечил гомосексуалов", сохранил лицензию

В Литве не стали лишать лицензии психиатра, который утверждал, что "лечил гомосексуалов".

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает LRT.

В интервью СМИ Александас Алексейчикас-Кириновас утверждал, что он "лечил гомосексуалов" во время советской оккупации и продолжал это делать после обретения Литвой независимости. Медицинская комиссия признала, что он нарушил этические нормы, но не стала рекомендовать более строгое наказание.

В пятницу Литовский комитет по биоэтике заявил, что врач нарушил этические принципы своими высказываниями о ЛГБТК+ сообществе. Комитет рекомендовал врачу избегать дискриминационных высказываний в будущем.

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Вильнюсский городской центр психического здоровья, который является его работодателем, ранее заявил, что эти высказывания отражают мнение врача и не имеют никакого отношения к учреждению.

Литовский комитет по биоэтике связался с врачом в июле, чтобы получить "полную оценку ситуации" и попросил его разъяснить свои заявления. Алексейчикас-Кириновас заявил, что его слова были неправильно интерпретированы.

Напомним, финская полиция начала предварительное расследование возможного случая дискриминации на панихиде в городе Гаапаярви, когда представителя кейтеринговой компании не пустили на поминки женщины из-за принадлежности к ЛГБТ-сообществу.

Летом в Норвегии признали виновным в терроризме норвежца иранского происхождения Занияра Матапура за нападение на ЛГБТ-фестиваль в Осло 2022 года и приговорили к 30 годам заключения.