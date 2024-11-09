У Кельні посилять перевірки перед карнавалом, щоб запобігти нападам з ножами

На початку карнавалу, 11 листопада, на вулицях Кельна буде близько 1400 поліцейських, які забезпечуватимуть безпеку учасників гулянь – це на 200 більше, ніж минулого року.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Welt.

Крім того, носіння ножів заборонено в гарячих точках гулянь – наприклад, у студентському районі та старому місті. Але навіть за межами цих зон поліцейським дозволено обшукувати кишені курток і рюкзаків по всьому місту в рамках "стратегічного пошуку" за розпорядженням шефа поліції, повідомили в поліції Кельна.

"Якщо ви хочете святкувати, вам не потрібен ніж. Особливо, коли рівень алкоголю зростає, наявність ножа напоготові під час сутичок створює незліченні ризики", – сказав оперативний керівник поліції Франк Вісбаум.

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"Поліція Кельна зробить все можливе, щоб багато людей, які приїдуть до міста на відкриття карнавалу, могли відсвяткувати його весело і безпечно", – додав він.

Наприкінці серпня чоловік убив трьох людей ножем і поранив інших під час жвавого міського фестивалю в Золінгені. Підозрюваний, сирієць, за повідомленнями, був мотивований ісламізмом.

Очікується, що в понеділок у Кельні десятки тисяч людей святкуватимуть початок карнавального сезону на площах і вулицях або в пабах. Однак поліція і місто очікують на меншу кількість туристів, ніж минулого року, коли 11.11 припало на суботу.

Від імені міста на охорону громадського порядку будуть задіяні 300 співробітників офісу громадського порядку і понад 1 000 співробітників приватних охоронних компаній. Студентський район Кельна навколо вулиці Зюльпіхер Штрассе знову буде оточений і доступ до нього буде регулюватися. Як і минулого року, під особливою охороною поліції перебуватиме синагога, що розташована неподалік.

Один з напрямків роботи – запобігання пияцтву серед дітей та молоді. Влада міста заявляє, що вже кілька днів проводить контрольні закупівлі в кіосках, щоб перевірити, чи дотримуються вони правил Закону про захист молоді щодо заборони продажу алкоголю.

Дюссельдорф також готується до початку карнавального сезону – хоча в столиці землі навряд чи буде стільки людей 11 листопада, як у Кельні. Поліція каже, що все одно хоче збільшити свою кількість. Місто також оголосило: "Управління громадського порядку продемонструє свою присутність у місцях проведення заходів з відповідним розгортанням сил, а пожежна служба та організації з надання допомоги також готові".

Нагадаємо, після теракту у західнонімецькому місті Золінгені Бундестаг ухвалив безпековий пакет щодо посилення міграційної політики.