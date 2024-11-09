В Кельне усилят проверки перед карнавалом, чтобы предотвратить нападения с ножами

В начале карнавала, 11 ноября, на улицах Кельна будет около 1400 полицейских, которые будут обеспечивать безопасность участников гуляний – это на 200 больше, чем в прошлом году.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Welt.

Кроме того, ношение ножей запрещено в горячих точках гуляний – например, в студенческом районе и старом городе. Но даже за пределами этих зон полицейским разрешено обыскивать карманы курток и рюкзаков по всему городу в рамках "стратегического поиска" по распоряжению шефа полиции, сообщили в полиции Кельна.

"Если вы хотите праздновать, вам не нужен нож. Особенно, когда уровень алкоголя растет, наличие ножа наготове во время столкновений создает бесчисленные риски", – сказал оперативный руководитель полиции Франк Висбаум.

Реклама:

"Полиция Кельна сделает все возможное, чтобы многие люди, которые приедут в город на открытие карнавала, могли отпраздновать его весело и безопасно", – добавил он.

В конце августа мужчина убил трех человек ножом и ранил других во время оживленного городского фестиваля в Золингене. Подозреваемый, сириец, по сообщениям, был мотивирован исламизмом.

Ожидается, что в понедельник в Кельне десятки тысяч людей будут праздновать начало карнавального сезона на площадях и улицах или в пабах. Однако полиция и город ожидают меньшее количество туристов, чем в прошлом году, когда 11.11 пришлось на субботу.

От имени города на охрану общественного порядка будут задействованы 300 сотрудников офиса общественного порядка и более 1 000 сотрудников частных охранных компаний. Студенческий район Кельна вокруг улицы Зюльпихер Штрассе снова будет оцеплен и доступ к нему будет регулироваться. Как и в прошлом году, под особой охраной полиции будет находиться синагога, расположенная неподалеку.

Одно из направлений работы – предотвращение пьянства среди детей и молодежи. Власти города заявляют, что уже несколько дней проводят контрольные закупки в киосках, чтобы проверить, соблюдают ли они правила Закона о защите молодежи о запрете продажи алкоголя.

Дюссельдорф также готовится к началу карнавального сезона – хотя в столице земли вряд ли будет столько людей 11 ноября, как в Кельне. Полиция говорит, что все равно хочет увеличить свое количество. Город также объявил: "Управление общественного порядка продемонстрирует свое присутствие в местах проведения мероприятий с соответствующим развертыванием сил, а пожарная служба и организации по оказанию помощи также готовы".

Напомним, после теракта в западногерманском городе Золингене Бундестаг принял пакет по безопасности по усилению миграционной политики.