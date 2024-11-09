Боррель: Серед країн ЄС іще нема консенсусу щодо навчання військових на території України

Голова європейської дипломатії Жозеп Боррель заявив, що серед країн-членів все ще немає консенсусу щодо перенесення навчальної місії на українську територію.

Про це він сказав на пресконференції з главою МЗС Андрієм Сибігою в Києві, повідомляє "Європейська правда".

"Щодо навчальної місії, яка діяла б на українській території іще немає консенсусу держав-членів, щоб досягти цього рішення. Але навчальна місія може продовжувати свою роботу", – сказав він, відповідаючи на питання, чи не могло б стати відправлення європейських інструкторів в Україну відповіддю на участь військових КНДР у війні РФ проти України.

Боррель нагадав, що військова навчальна місія ЄС для України до кінця року підготує вже 75 тисяч українських військових.

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"Ми намагаємося навчати українських солдатів якомога ближче до українського кордону, але це не оборонна місія як така...

Наразі немає консенсусу з приводу того, щоб робити це на українській території. Я не можу виключити, що це станеться. Але моє завдання – постаратися, щоб місія працювала і збільшувала кількість українських солдатів, яких навчають", – додав голова європейської дипломатії.

Напередодні Рада ЄС на два роки продовжила мандат військової навчальної місії Євросоюзу з підготовки українських військових, на неї закладають понад 400 млн євро.

Нагадаємо, місію Європейського Союзу з надання військової допомоги Україні (EUMAM Ukraine) створили 17 жовтня 2022 року з початковим мандатом тривалістю два роки, її робота фінансується коштами з Європейського фонду миру.

У рамках місії за цей час на території країн Євросоюзу пройшли різноманітну підготовку близько 63 тисяч українських військових, що співставно з комплектацією десяти бригад.