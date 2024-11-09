Боррель: Среди стран ЕС еще нет консенсуса относительно обучения военных на территории Украины

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что среди стран-членов все еще нет консенсуса относительно переноса учебной миссии на украинскую территорию.

Об этом он сказал на пресс-конференции с главой МИД Андреем Сибигой в Киеве, сообщает "Европейская правда".

"По учебной миссии, которая действовала бы на украинской территории еще нет консенсуса государств-членов, чтобы достичь этого решения. Но учебная миссия может продолжать свою работу", – сказал он, отвечая на вопрос, не могло бы стать отправка европейских инструкторов в Украину ответом на участие военных КНДР в войне РФ против Украины.

Боррель напомнил, что военная учебная миссия ЕС для Украины до конца года подготовит уже 75 тысяч украинских военных.

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"Мы стараемся обучать украинских солдат как можно ближе к украинской границе, но это не оборонительная миссия как таковая...

Пока нет консенсуса по поводу того, чтобы делать это на украинской территории. Я не могу исключить, что это произойдет. Но моя задача – постараться, чтобы миссия работала и увеличивала количество украинских солдат, которых обучают", – добавил глава европейской дипломатии.

Накануне Совет ЕС на два года продлил мандат военной учебной миссии Евросоюза по подготовке украинских военных, на нее закладывают более 400 млн евро.

Напомним, миссию Европейского Союза по оказанию военной помощи Украине (EUMAM Ukraine) создали 17 октября 2022 года с начальным мандатом продолжительностью два года, ее работа финансируется средствами из Европейского фонда мира.

В рамках миссии за это время на территории стран Евросоюза прошли разнообразную подготовку около 63 тысяч украинских военных, что сопоставимо с комплектацией десяти бригад.