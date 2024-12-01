Силовикам не удалось разогнать людей, протест в Тбилиси продолжается

В ночь на 1 декабря грузинским силовикам не удалось разогнать протестующих в Тбилиси, которые третью ночь подряд выступают против правящей партии "Грузинская мечта".

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на News Georgia.

Как пишет агентство, в ночь на 1 декабря люди использовали против спецназовцев многоствольный фейерверк.

С вечера 30 ноября силовики атаковали митингующих газовыми "гранатами".

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#Tbilisi Now: Barricades have been erected to block riot police and special forces from coming from Liberty Square pic.twitter.com/aA4Lz9d0eQ – Katie Shoshiashvili (@KShoshiashvili) November 30, 2024

Отмечается, что люди разбивали витрины, чтобы найти укрытие и избежать удушья, а впоследствии участники акции протеста начали использовать пиротехнику.

Как пишет Эхо Кавказа, ранения получил фоторепортер Общественного вещателя и Reuters Ираклий Геденидзе. Ему в ногу, вероятно, попало пиротехническое устройство.

Riot police have deployed water cannons to disperse protesters behind parliament.



🔴 Live updates: https://t.co/qyb8gyYT9V pic.twitter.com/jn5liskzmQ – OC Media (@OCMediaorg) November 30, 2024

Отмечается, что по состоянию на 09:00 по местному времени митинг продолжается.

Накануне Зурабишвили заявила, что не уйдет с должности после завершения срока своих полномочий и объявила о намерении "быть во главе политических процессов" в стране.

В субботу, 30 ноября, в Грузии возобновились протесты против решения "Грузинской мечты" отказаться от переговоров о вступлении в Евросоюз.

Протесты проходят на нескольких локациях в Тбилиси, в частности вблизи грузинского парламента и у здания "Первого канала Грузии".

Кроме Тбилиси, акции протеста проходят в Батуми, Зугдиди, Кутаиси и Телави – также демонстрации запланированы в Кварели и Гурджаани.

Подробнее о событиях в Грузии смотрите в видеоблоге о причинах и последствиях протестов и читайте в статье "Власти Грузии меняют внешний курс и дают старт революции".