Силовикам не удалось разогнать людей, протест в Тбилиси продолжается

В ночь на 1 декабря грузинским силовикам не удалось разогнать протестующих в Тбилиси, которые третью ночь подряд выступают против правящей партии "Грузинская мечта".

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на News Georgia.

Как пишет агентство, в ночь на 1 декабря люди использовали против спецназовцев многоствольный фейерверк.

С вечера 30 ноября силовики атаковали митингующих газовыми "гранатами".

#Tbilisi Now: Barricades have been erected to block riot police and special forces from coming from Liberty Square pic.twitter.com/aA4Lz9d0eQ