Силовикам не удалось разогнать людей, протест в Тбилиси продолжается
Новости — Воскресенье, 1 декабря 2024, 09:13 —
В ночь на 1 декабря грузинским силовикам не удалось разогнать протестующих в Тбилиси, которые третью ночь подряд выступают против правящей партии "Грузинская мечта".
Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на News Georgia.
Как пишет агентство, в ночь на 1 декабря люди использовали против спецназовцев многоствольный фейерверк.
С вечера 30 ноября силовики атаковали митингующих газовыми "гранатами".
#Tbilisi Now: Barricades have been erected to block riot police and special forces from coming from Liberty Square pic.twitter.com/aA4Lz9d0eQ– Katie Shoshiashvili (@KShoshiashvili) November 30, 2024
Отмечается, что люди разбивали витрины, чтобы найти укрытие и избежать удушья, а впоследствии участники акции протеста начали использовать пиротехнику.
Как пишет Эхо Кавказа, ранения получил фоторепортер Общественного вещателя и Reuters Ираклий Геденидзе. Ему в ногу, вероятно, попало пиротехническое устройство.
Riot police have deployed water cannons to disperse protesters behind parliament.– OC Media (@OCMediaorg) November 30, 2024
🔴 Live updates: https://t.co/qyb8gyYT9V pic.twitter.com/jn5liskzmQ
Отмечается, что по состоянию на 09:00 по местному времени митинг продолжается.
Накануне Зурабишвили заявила, что не уйдет с должности после завершения срока своих полномочий и объявила о намерении "быть во главе политических процессов" в стране.
В субботу, 30 ноября, в Грузии возобновились протесты против решения "Грузинской мечты" отказаться от переговоров о вступлении в Евросоюз.
Протесты проходят на нескольких локациях в Тбилиси, в частности вблизи грузинского парламента и у здания "Первого канала Грузии".
Кроме Тбилиси, акции протеста проходят в Батуми, Зугдиди, Кутаиси и Телави – также демонстрации запланированы в Кварели и Гурджаани.
Подробнее о событиях в Грузии смотрите в видеоблоге о причинах и последствиях протестов и читайте в статье "Власти Грузии меняют внешний курс и дают старт революции".