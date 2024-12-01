Полиция задержала водителя с оружием и наркотиками после погони в Варшаве

В Польше задержали мужчину после погони, который перевозил оружие и наркотики.

Об этом написал польский вещатель RMF24, передает "Европейская правда".

Как пишет вещатель, столичные полицейские задержали 45-летнего водителя автомобиля Volkswagen, которого подозревают в хранении большого количества наркотиков и невыполнении требований об остановке для проверки.

Инцидент произошел после длительной погони, которая началась в Варшаве и закончилась в Марках.

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Отмечается, что преследование началось на улице Пилсудского в Варшаве, где водитель пытался скрыться от полиции, проезжая через улицы Скшетуского, Гусария, Заглобы и Курцевича. Погоня завершилась на улице Вишнева в Марках, где водитель врезался в ветку дерева.

Как передают журналисты, когда полицейские подошли к автомобилю, выяснилось, что в транспортном средстве находились еще двое пассажиров: 21-летняя женщина и 35-летний мужчина.

Riot police have deployed water cannons to disperse protesters behind parliament.



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Во время проверки 45-летнего водителя у него нашли различные личные документы, выданные на разные имена, а также предмет, похожий на огнестрельное оружие с резиновыми пулями.

Правоохранители также обыскали автомобиль и обнаружили спрятанные в разных местах и упаковках наркотики: пассажиров задержали.

Фото: RMF24

После проведенных операций 35-летнего мужчину отпустили, а 45-летнему водителю и 21-летней женщине предъявили обвинения в районной прокуратуре в Воломине.

Как отмечается, мужчина будет отвечать за хранение большого количества наркотиков, участие в незаконном обороте психотропных веществ и невыполнение требований об остановке для контроля. 21-летней женщине предъявили обвинение в хранении значительного количества наркотиков. Обоих подозреваемых взяли под стражу на три месяца.

28 ноября в Мазовецком воеводстве Польши произошла смертельная авария с участием военного грузовика, заполненного более 20 военными, один человек в результате погиб.

Писали, что полиция Германии задержала водителя грузовика в земле Северная Рейн-Вестфалия, которого преследовала за превышение скорости на нескольких автобанах и развязках, где были вызваны ДТП с более чем 20 пострадавшими.