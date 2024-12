Полиция задержала водителя с оружием и наркотиками после погони в Варшаве

В Польше задержали мужчину после погони, который перевозил оружие и наркотики.

Об этом написал польский вещатель RMF24, передает "Европейская правда".

Как пишет вещатель, столичные полицейские задержали 45-летнего водителя автомобиля Volkswagen, которого подозревают в хранении большого количества наркотиков и невыполнении требований об остановке для проверки.

Инцидент произошел после длительной погони, которая началась в Варшаве и закончилась в Марках.

Реклама:

Отмечается, что преследование началось на улице Пилсудского в Варшаве, где водитель пытался скрыться от полиции, проезжая через улицы Скшетуского, Гусария, Заглобы и Курцевича. Погоня завершилась на улице Вишнева в Марках, где водитель врезался в ветку дерева.

Как передают журналисты, когда полицейские подошли к автомобилю, выяснилось, что в транспортном средстве находились еще двое пассажиров: 21-летняя женщина и 35-летний мужчина.

Riot police have deployed water cannons to disperse protesters behind parliament.



🔴 Live updates: https://t.co/qyb8gyYT9V pic.twitter.com/jn5liskzmQ