Делегация представителей ЕС посетила Стену памяти в Киеве

Высокая представительница Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, президент Европейского совета Антониу Кошта и комиссар по расширению Марта Кос посетили Стену памяти возле Михайловского собора в Киеве, 1 декабря.

Об этом Кос написала в X (Twitter), передает "Европейская правда".

Как известно, в воскресенье, 1 декабря, Каллас, Кос и Кошта находятся в Киеве.

В этот день они посетили Стену памяти возле Михайловского собора.

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"Со смирением прошлась к Стене памяти и площади Майдана, месту надежды, достоинства и стойкости. Где народ Украины громко и четко выразил свою мечту о присоединении к Европейскому Союзу", – написала она.

Фото: X

Делегация также отметила то, что сегодня Украина делает большие шаги на своем европейском пути.

Напомним, Европейский парламент на заседании 27 ноября утвердил новый состав Еврокомиссии во главе с Урсулой фон дер Ляйен, сформированный после евровыборов в 2024 году, она начнет работу с 1 декабря.

Как известно, президент Европейского совета Шарль Мишель в пятницу, 29 ноября, официально передал свои полномочия бывшему премьер-министру Португалии Антониу Коште.

Подробно о новом президенте Европейского совета "ЕвроПравда" рассказывала в статье Фаворит с массой замечаний.