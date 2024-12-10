Авіакатастрофа літака DHL: у Литві виключили версії теракту і диверсії

Після аналізу попередніх даних бортових самописців літака DHL, що розбився у Вільнюсі в листопаді, не виявлено жодних доказів того, що причиною авіакатастрофи могли бути диверсія або теракт.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив керівник розслідування авіаційних аварій та інцидентів Міністерства юстиції Литви Лаурінас Науйокайтіс, якого цитує Delfi.

Він розповів, що згідно з попередніми даними чорних скриньок, під час польоту пілоти обговорювали лише робочі питання.

"Ми могли б з упевненістю сказати, що в нас немає жодних доказів того, що це було якесь незаконне втручання в авіаційну діяльність. Ні бортові самописці, ні речові докази на місці події цього не підтверджують", – зазначив Науйокайтіс.

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Наразі слідство вивчає усі розмови як авіадиспетчерів, так і пілотів.

Науйокайтіс додав, що експертам, які зараз проводять розслідування, ще належить синхронізувати бортові самописці один з одним і виконати іншу роботу.

"Із самими самописцями ми ще працюємо, тому що їх потрібно синхронізувати один з одним...Також нам потрібно ідентифікувати пілотів, хто що говорить, а також перекласти, тому що вони розмовляли іспанською", – зауважив він.

Нагадаємо, вантажний Boeing 737-476(SF) зазнав аварії неподалік від аеропорту Вільнюса вранці 25 листопада. Літак належав іспанській авіакомпанії Swiftair і використовувався для перевезення посилок компанією DHL, він виконував рейс з Лейпцига у Німеччині.

Аварія привернула особливу увагу на тлі повідомлень, що Росія планувала операції з підпалу вантажних і пасажирських літаків, і що пакунки, які раніше загорілися в логістичних центрах компанії DHL у Німеччині та Британії, відправляли з Литви. Втім, офіційно поки не згадували про знахідки, які можуть вказувати на диверсію.

Чорні скриньки літака відправили на розшифровку до Німеччини.

Детально на цю тему – у статті "Для Росії вже немає миру з Європою": головне про авіакатастрофу DHL та гібридну війну Кремля.