Авиакатастрофа самолета DHL: в Литве исключили версии теракта и диверсии

После анализа предварительных данных бортовых самописцев самолета DHL, разбившегося в Вильнюсе в ноябре, не обнаружено никаких доказательств того, что причиной авиакатастрофы могли быть диверсия или теракт.

[Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил руководитель расследования авиационных аварий и инцидентов Министерства юстиции Литвы Лауринас Науйокайтис, которого цитирует Delfi.

Он рассказал, что согласно предварительным данным черных ящиков, во время полета пилоты обсуждали только рабочие вопросы.

"Мы могли бы с уверенностью сказать, что у нас нет никаких доказательств того, что это было какое-то незаконное вмешательство в авиационную деятельность. Ни бортовые самописцы, ни вещественные доказательства на месте происшествия этого не подтверждают", – отметил Науйокайтис.

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Сейчас следствие изучает все разговоры как авиадиспетчеров, так и пилотов.

Науйокайтис добавил, что экспертам, которые сейчас проводят расследование, еще предстоит синхронизировать бортовые самописцы друг с другом и выполнить другую работу.

"С самими самописцами мы еще работаем, потому что их нужно синхронизировать друг с другом...Также нам нужно идентифицировать пилотов, кто что говорит, а также перевести, потому что они разговаривали на испанском", – отметил он.

Напомним, грузовой Boeing 737-476 (SF) потерпел крушение неподалеку от аэропорта Вильнюса утром 25 ноября. Самолет принадлежал испанской авиакомпании Swiftair и использовался для перевозки посылок компанией DHL, он выполнял рейс из Лейпцига в Германии.

Крушение привлекло особое внимание на фоне сообщений, что Россия планировала операции по поджогу грузовых и пассажирских самолетов, и что пакеты, которые ранее загорелись в логистических центрах компании DHL в Германии и Британии, отправляли из Литвы. Впрочем, официально пока не упоминали о находках, которые могут указывать на диверсию.

Черные ящики самолета отправили на расшифровку в Германию.

Подробно на эту тему – в статье "Для России уже нет мира с Европой": главное об авиакатастрофе DHL и гибридной войне Кремля.