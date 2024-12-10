Кліматичні активісти облили фарбою готель у Берліні, де проходила конференція щодо СПГ
Новини — Вівторок, 10 грудня 2024, 16:52 —
У німецькій столиці Берліні кліматичні активісти з групи "Останнє покоління" протестували проти проведення бізнес-конференції, присвяченої скрапленому природному газу (СПГ).
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на dpa.
Кілька демонстрантів облили зеленою фарбою фасад розкішного готелю Adlon, розташований за кілька кроків від визначної пам'ятки Бранденбурзьких воріт, де проходить конференція.
"Зупиніть газове лобі! Чистий газ – це брудна брехня!" – написали на сторінці групи в X (Twitter).
Раніше вранці демонстранти намагалися заблокувати доступ до готелю, сидячи навпроти входу, однак їх виводили співробітники поліції.
Наприкінці вересня колони будівлі парламенту Фінляндії виявилися пофарбовані в червоний колір кліматичними протестувальниками.
На початку жовтня у Польщі висунули звинувачення кліматичним активісткам, які під час акції у березні облили помаранчевою фарбою відому статую русалки на набережній Вісли у Варшаві.