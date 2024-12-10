Климатические активисты облили краской отель в Берлине, где проходила конференция по СПГ

В немецкой столице Берлине климатические активисты из группы "Последнее поколение" протестовали против проведения бизнес-конференции, посвященной сжиженному природному газу (СПГ).

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на dpa.

Несколько демонстрантов облили зеленой краской фасад роскошного отеля Adlon, расположенный в нескольких шагах от Бранденбургских ворот, где проходит конференция.

dpa

"Остановите газовое лобби! Чистый газ – это грязная ложь!" – написали на странице группы в X (Twitter).

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Ранее утром демонстранты пытались заблокировать доступ в отель, сидя напротив входа, однако их выводили сотрудники полиции.

В конце сентября колонны здания парламента Финляндии были окрашены в красный цвет климатическими протестующими.

В начале октября в Польше предъявили обвинения климатическим активисткам, которые во время акции в марте облили оранжевой краской известную статую русалки на набережной Вислы в Варшаве.