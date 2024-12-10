Климатические активисты облили краской отель в Берлине, где проходила конференция по СПГ
Новости — Вторник, 10 декабря 2024, 16:52 —
В немецкой столице Берлине климатические активисты из группы "Последнее поколение" протестовали против проведения бизнес-конференции, посвященной сжиженному природному газу (СПГ).
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на dpa.
Несколько демонстрантов облили зеленой краской фасад роскошного отеля Adlon, расположенный в нескольких шагах от Бранденбургских ворот, где проходит конференция.
"Остановите газовое лобби! Чистый газ – это грязная ложь!" – написали на странице группы в X (Twitter).
Ранее утром демонстранты пытались заблокировать доступ в отель, сидя напротив входа, однако их выводили сотрудники полиции.
В конце сентября колонны здания парламента Финляндии были окрашены в красный цвет климатическими протестующими.
В начале октября в Польше предъявили обвинения климатическим активисткам, которые во время акции в марте облили оранжевой краской известную статую русалки на набережной Вислы в Варшаве.