Ердоган про повалення режиму Асада: Благородне повстання сирійського народу

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, коментуючи повалення Башара Асада в Сирії, заявив, що народ країни "позбувся режиму гноблення", який тривав роками.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву Ердогана наводить Anadolu.

Він зазначив, що зараз в регіоні відбуваються події, які можна назвати історичними.

"Сирійський народ скинув багаторічний режим гноблення і увінчав перемогою благородне повстання, під час якого він відстояв свою свободу, права, закон і майбутнє", – сказав турецький президент.

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За його словами, режим, "який тиран Асад роками намагався зберегти за допомогою утисків, переслідувань і масових вбивств, тепер впав зі звільненням Дамаска".

"Перед Сирією і сирійським народом відкрилися двері до процвітаючого і щасливого майбутнього", – додав Ердоган.

Він також зазначив, що необхідно не допустити того, щоб Сирія втратила територіальну цілісність і суверенітет.

Нагадаємо, повстанці в Сирії 8 грудня заявили, що взяли під контроль столицю Дамаск, сигналізуючи про кінець понад двох десятиліть правління Асада. Асад, наскільки відомо, перебуває у Москві.

Радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван зазначив, що США працюватимуть над захистом від терористичної загрози, що може надійти від Сирії після раптового повалення там режиму Башара Асада.

За даними ЗМІ, США наразі не розглядають можливості зняття санкцій проти Сирії, а також не планують змінювати свою позицію невтручання у ситуацію після падіння режиму Асада.