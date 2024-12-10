Эрдоган о свержении режима Асада: Благородное восстание сирийского народа

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, комментируя свержение Башара Асада в Сирии, заявил, что народ страны "избавился от режима угнетения", который длился годами.

Как сообщает "Европейская правда", заявление Эрдогана приводит Anadolu.

Он отметил, что сейчас в регионе происходят события, которые можно назвать историческими.

"Сирийский народ свергнул многолетний режим угнетения и увенчал победой благородное восстание, во время которого он отстоял свою свободу, права, закон и будущее", – сказал турецкий президент.

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По его словам, режим, "который тиран Асад годами пытался сохранить с помощью притеснений, преследований и массовых убийств, теперь пал с освобождением Дамаска".

"Перед Сирией и сирийским народом открылась дверь к процветающему и счастливому будущему", – добавил Эрдоган.

Он также отметил, что необходимо не допустить того, чтобы Сирия потеряла территориальную целостность и суверенитет.

Напомним, повстанцы в Сирии 8 декабря заявили, что взяли под контроль столицу Дамаск, сигнализируя о конце более двух десятилетий правления Асада. Башар Асад, насколько известно, находится в Москве.

Советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан отметил, что США будут работать над защитой от террористической угрозы, которая может поступить от Сирии после внезапного свержения там режима Башара Асада.

По данным СМИ, США пока не рассматривают возможности снятия санкций против Сирии, а также не планируют менять свою позицию невмешательства в ситуацию после падения режима Асада.