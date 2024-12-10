Зеленський розказав генсеку НАТО, що вдячний за рішучість Трампа, "яка може допомогти"

Президент Володимир Зеленський провів розмову з генсеком НАТО Марком Рютте, у якій обговорив нещодавні контакти з обраним президентом США Дональдом Трампом і президентом Франції Емманюелем Макроном у Парижі.

Про це Зеленський написав у соцмережі Х (Twitter), повідомляє "Європейська правда".

Зеленський підкреслив генсеку НАТО, що "вдячний за рішучість Президента Трампа, і це саме те, що може допомогти".

"Ми хочемо зараз надати якомога більше деталей нашим партнерам, щоб забезпечити встановлення тривалого й надійного миру шляхом ухвалення рішень, що працюватимуть у довгостроковій перспективі", – наголосив президент.

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Він додав, що цінує позицію президента Макрона, яка збігається з позицією інших європейських лідерів щодо спільної мети – зробити Європу сильнішою, підготовленішою до самозахисту й краще оснащеною, здатною гарантувати безпеку своїх народів.

"Європі потрібна чітка та єдина позиція, яка буде вигідна всім", – заявив він.

Зеленський повідомив про координацію позицій напередодні майбутніх зустрічей і переговорів у грудні цього року зі спільною метою – "зробити можливим реальне й справедливе припинення російської агресії вже наступного року".

Напередодні в ОП повідомляли, що Україна наразі формує перелік міжнародних партнерів, які увійдуть до робочої групи для посилення її оборони та формування спільної позиції стосовно дипломатичного завершення війни.

Україна має намір у грудні провести зустріч кількох країн "для координації, вироблення спільної позиції" та гарантування того, що Україна буде сильною "за будь-якого розвитку подій – як на переговорах, так і на полі бою".

Напередодні під час візиту до Києва лідер головної опозиційної партії Німеччини ХДС Фрідріх Мерц висунув пропозицію утворити контактну групу з Німеччини, Франції, Польщі та Великої Британії, щоб вони обмінялися думками щодо завершення війни в Україні, й "таким чином розвивати разом із Сполученими Штатами загальне бачення".