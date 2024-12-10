Молдова готується до енергокризи: формують список, кому не можна відключати світло

У Молдові складають список критично важливих об’єктів інфраструктури, які не можна буде залишати без електроенергії у випадку надзвичайного стану в енергетичному секторі в країні.

Про це повідомило видання Newsmaker, пише "Європейська правда".

Прем'єр-міністр Молдови Дорін Речан 16 грудня має намір звернутися до парламенту з проханням ввести надзвичайний стан в енергетичному секторі у зв'язку з можливим припиненням транзиту російського газу через Україну.

Тож влада розробляє зараз план дій на випадок, якщо в енергетичному секторі буде надзвичайна ситуація і в країні запровадять вимкнення електроенергії – уряд розгляне відповідний проєкт на засіданні 11 грудня.

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Згідно з планом, лікарні, дитсадки, центри постачальників води, газу і тепла, аеропорт, залізниця, національне телебачення, а також парламент, уряд, адміністрація президента і ключові установи влади стануть "життєво важливими" об'єктами, які не можна відключати від електрики.

Решту споживачів, які не входять до категорії "життєво важливих", будуть забезпечувати електроенергією на рівних і недискримінаційних умовах, наскільки це дозволяють технічні можливості операторів системи.

Нагадаємо, лідер невизнаного "Придністров’я" Вадим Красносельський 9 грудня також підписав указ про введення надзвичайного економічного стану у зв’язку з ризиком припинення постачання в регіон російського газу.

Російський "Газпром" може припинити постачання газу в "Придністров'я" з 1 січня 2025 року через завершення контракту на транзит російського газу через Україну і небажанням Києва його продовжувати.

Якщо це станеться, Молдова може з дефіцитом електроенергії. Адже російський газ надходить на Молдовську ДРЕС у "Придністров'ї", у якої закуповується більшість електрики для Молдови.

Нещодавно молдовський ексміністр енергетики Віктор Парліков відвідував РФ для переговорів про постачання російського газу в "Придністров'я".

Він повідомляв, що "Газпром" готовий постачати газ за альтернативним маршрутом, однак російська сторона дала зрозуміти, що це питання пов'язане з виплатою історичної заборгованості Moldovagaz. Позиції Кишинева і Москви з питання боргу кардинально розходяться, згоди між ними немає.

Парліков заявляв, що ризик газової кризи на Лівобережжі Дністра залишається цілком реальним. Зовнішньополітичне відомство "Придністров'я" поклало відповідальність за ситуацію на офіційний Кишинів.