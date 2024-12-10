Молдова готовится к энергокризису: формируют список, кому нельзя отключать свет

В Молдове составляют список критически важных объектов инфраструктуры, которые нельзя будет оставлять без электроэнергии в случае чрезвычайного положения в энергетическом секторе в стране.

Об этом сообщило издание Newsmaker, пишет "Европейская правда".

Премьер-министр Молдовы Дорин Речан 16 декабря намерен обратиться в парламент с просьбой ввести чрезвычайное положение в энергетическом секторе в связи с возможным прекращением транзита российского газа через Украину.

Поэтому власти разрабатывают сейчас план действий на случай, если в энергетическом секторе будет чрезвычайная ситуация и в стране введут отключение электроэнергии – правительство рассмотрит соответствующий проект на заседании 11 декабря.

Реклама:

Согласно плану, больницы, детсады, центры поставщиков воды, газа и тепла, аэропорт, железная дорога, национальное телевидение, а также парламент, правительство, администрация президента и ключевые учреждения власти станут "жизненно важными" объектами, которые нельзя отключать от электричества.

Остальных потребителей, которые не входят в категорию "жизненно важных", будут обеспечивать электроэнергией на равных и недискриминационных условиях, насколько это позволяют технические возможности операторов системы.

Напомним, лидер непризнанного "Приднестровья" Вадим Красносельский 9 декабря также подписал указ о введении чрезвычайного экономического положения в связи с риском прекращения поставок в регион российского газа.

Российский "Газпром" может прекратить поставки газа в "Приднестровье" с 1 января 2025 года из-за завершения контракта на транзит российского газа через Украину и нежелания Киева его продлевать.

Если это произойдет, Молдова может с дефицитом электроэнергии. Ведь российский газ поступает на Молдавскую ГРЭС в "Приднестровье", у которой закупается большинство электричества для Молдовы.

Недавно молдавский экс-министр энергетики Виктор Парликов посещал РФ для переговоров о поставках российского газа в "Приднестровье".

Он сообщал, что "Газпром" готов поставлять газ по альтернативному маршруту, однако российская сторона дала понять, что этот вопрос связан с выплатой исторической задолженности Moldovagaz. Позиции Кишинева и Москвы по вопросу долга кардинально расходятся, согласия между ними нет.

Парликов заявлял, что риск газового кризиса на Левобережье Днестра остается вполне реальным. Внешнеполитическое ведомство "Приднестровья" возложило ответственность за ситуацию на официальный Кишинев.