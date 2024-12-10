Сійярто образився на журналістів через фейк про приліт Асада в Угорщину

Глава угорської дипломатії Петер Сійярто насварив ЗМІ через публікацію неперевіреної інформації про нібито приземлення літака з Башаром Асадом у Будапешті 8 грудня.

Звернення Сійярто опублікував у вівторок, 10 грудня, у Facebook, повідомляє "Європейська правда".

За словами глави МЗС Угорщини, фейкові новини, пов'язані з "боротьбою" на Близькому Сході "за участю терористичних організацій", можуть поставити всю країну "під дуже серйозну загрозу".

"Деякі політики накинулися на цю новину і створили з неї величезне цунамі фейкових новин", – сказав Сійярто, закликавши "угорських журналістів і всіх угорських політиків проявляти самообмеження".

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У неділю, 8 грудня, угорська газета Magyar Hang повідомила, що в Будапешті приземлився літак авіакомпанії Syrianair, на борту якого міг перебувати Башар Асад.

Це сталось того ж дня, коли повстанці-ісламісти в Сирії заявили, що взяли під контроль столицю Дамаск, сигналізуючи кінець понад двох десятиліть режиму Асада.

Деякі угорські ЗМІ, які підхопили новину Magyar Hang, припустили, що Асад знайшов притулок в Угорщині і хотів спробувати переконати Дональда Трампа через Віктора Орбана надати підтримку його поваленому режиму.

Але інформаційний центр угорського уряду того ж дня спростував інформацію, а Magyar Hang опублікувала спростування.

Як відомо, повалений сирійський диктатор утік із сімʼєю до Росії, де попросив політичний притулок.

Ситуація в Сирії після повалення режиму Башара Асада стане темою майбутнього саміту лідерів ЄС, який відбудеться 19 грудня.