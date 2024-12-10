Сийярто обиделся на журналистов из-за фейка о прилете Асада в Венгрию
Глава венгерской дипломатии Петер Сийярто отругал СМИ из-за публикации непроверенной информации о якобы приземлении самолета с Башаром Асадом в Будапеште 8 декабря.
Обращение Сийярто опубликовал во вторник, 10 декабря, в Facebook, сообщает "Европейская правда".
По словам главы МИД Венгрии, фейковые новости, связанные с "борьбой" на Ближнем Востоке "с участием террористических организаций", могут поставить всю страну "под очень серьезную угрозу".
"Некоторые политики набросились на эту новость и создали из нее огромное цунами фейковых новостей", – сказал Сийярто, призвав „венгерских журналистов и всех венгерских политиков проявлять самоограничение".
В воскресенье, 8 декабря, венгерская газета Magyar Hang сообщила, что в Будапеште приземлился самолет авиакомпании Syrianair, на борту которого мог находиться Башар Асад.
Это произошло в тот же день, когда повстанцы-исламисты в Сирии заявили, что взяли под контроль столицу Дамаск, сигнализируя конец более двух десятилетий режима Асада.
Некоторые венгерские СМИ, которые подхватили новость Magyar Hang, предположили, что Асад нашел убежище в Венгрии и хотел попытаться убедить Дональда Трампа через Виктора Орбана оказать поддержку его свергнутому режиму.
Но информационный центр венгерского правительства в тот же день опроверг информацию, а Magyar Hang опубликовала опровержение.
Как известно, свергнутый сирийский диктатор бежал с семьей в Россию, где попросил политическое убежище.
Ситуация в Сирии после свержения режима Башара Асада станет темой предстоящего саммита лидеров ЕС, который состоится 19 декабря.