США озвучили, какое будущее правительство Сирии они поддержат

Администрация Байдена заявила во вторник, что признает и поддержит новое правительство Сирии, которое откажется от терроризма, уничтожит запасы химического оружия и защитит права меньшинств и женщин.

Об этом говорится в заявлении государственного секретаря Энтони Блинкен, обнародованном 10 декабря, пишет "Европейская правда".

Госсекретарь отметил, что США подтверждают свою полную поддержку политического переходного процесса в Сирии, который должен привести к надежному, инклюзивному и несектантскому правлению.

"Переходный процесс и новое правительство должны также придерживаться четких обязательств по полному соблюдению прав меньшинств, способствовать поступлению гуманитарной помощи всем, кто в ней нуждается, не допустить использования Сирии как базы для терроризма или угрозы для ее соседей, а также обеспечить безопасность и безопасное уничтожение любых запасов химического и биологического оружия", – заявил Блинкен.

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Он подчеркнул, что будущее Сирии будет решать сирийский народ, а все страны должны взять на себя обязательства поддерживать инклюзивный и прозрачный процесс и воздерживаться от внешнего вмешательства.

"Соединенные Штаты признают и полностью поддержат будущее сирийское правительство, которое станет результатом этого процесса. Мы готовы оказать всю необходимую поддержку всем различным сирийским общинам и организациям", – отметил Блинкен.

По данным СМИ, США пока не рассматривают возможности снятия санкций против Сирии, а также не планируют менять свою позицию невмешательства в ситуацию после падения режима Асада.

Напомним, ситуация в Сирии после свержения режима Башара Асада станет темой предстоящего саммита лидеров ЕС, который состоится 19 декабря.

Также ситуацию в Сирии также будут обсуждать лидеры стран G7 на виртуальном саммите 13 декабря.