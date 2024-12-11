Шмигаль та Шольц зустрінуться у Берліні

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у середу, 11 грудня, зустрінеться із канцлером Німеччини Олафом Шольцом у Берліні.

Про це прем'єр повідомив у Telegram, передає "Європейська правда".

Як розповів Шмигаль, 11 грудня він перебуває з урядовою командою у Берліні.

На цей день заплановані зустрічі із канцлером Олафом Шольцом та віцеканцлером Робертом Габеком. Також український прем'єр візьме участь в українсько-німецькому бізнес-форумі.

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Фото: Telegram

Він проінформував, що з керівництвом Німеччини українська делегація планує обговорити співпрацю держав у різних галузях, співробітництво у сфері оборони, підтримку енергетики, питання відбудови, реформи та залучення інвестицій.

Нещодавно Київ відвідав кандидат у канцлери від консервативного блоку ХДС/ХСС Фрідріх Мерц. Він запевнив президента Володимира Зеленського у тому, що Німеччина зробить все, щоб підтримати Україну.

Він також заявив, що поставив би Україні далекобійні ракети Taurus лише після консультацій зі США.

На початку свого візиту до Києва він також казав, що очільник Кремля Владімір Путін піде на переговори лише тоді, коли Україна зможе себе захистити.