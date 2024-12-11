Розвідка Британії: Україна успішно стримує активність РФ у Чорному морі

Розвідка Великої Британії зазначає, що загальний темп морських операцій у Чорному морі залишається низьким, зокрема завдяки діям України.

Про це йдеться в розвідувальному огляді, який публікує британське Міноборони в X (Twitter), повідомляє "Європейська правда".

Як зазначили у відомстві, Україна продовжує успішно обмежувати російські морські операції у східній частині Чорного моря.

Про те, що ВМФ РФ сприймає загрозу атак з боку України, свідчать часті тренування з розосередження, а також навчання, на яких відпрацьовують протидію надводним і звичайним дронам в Новоросійську і його околицях, йдеться в огляді.

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При цьому Україна продовжує підривати авторитет російського Чорноморського флоту, націлюючись на військово-морську інфраструктуру і кораблі в Чорному морі.

В розвідці додали, що масована ракетна атака РФ 28 листопада на критичну інфраструктуру в кількох регіонах України, включала пуски з кораблів ВМФ Росії.

Повітряні сили України повідомили, що було випущено 28 крилатих ракет наземного базування, і що системи ППО змогли перехопити великий відсоток ракет, випущених як флотом, так і стратегічною авіацією.

У понеділок британська розвідка розповіла, що 29 листопада 2024 року Збройні Сили України знищили елементи системи протиповітряної оборони С-400 у Сімферополі.

На початку грудня розвідка Великої Британії зазначила, що у листопаді середньодобові втрати російських окупаційних військ в Україні (убитими і пораненими) досягли нового рекорду.