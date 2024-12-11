Разведка Британии: Украина успешно сдерживает активность РФ в Черном море

Разведка Великобритании отмечает, что общий темп морских операций в Черном море остается низким, в частности благодаря действиям Украины.

Об этом говорится в разведывательном обзоре, который публикует британское Минобороны в X (Twitter), сообщает "Европейская правда".

Как отметили в ведомстве, Украина продолжает успешно ограничивать российские морские операции в восточной части Черного моря.

О том, что ВМФ РФ воспринимает угрозу атак со стороны Украины, свидетельствуют частые тренировки по рассредоточению, а также учения, на которых отрабатывают противодействие надводным и обычным дронам в Новороссийске и его окрестностях, говорится в обзоре.

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При этом Украина продолжает подрывать авторитет российского Черноморского флота, нацеливаясь на военно-морскую инфраструктуру и корабли в Черном море.

В разведке добавили, что массированная ракетная атака РФ 28 ноября на критическую инфраструктуру в нескольких регионах Украины, включала пуски с кораблей ВМФ России.

Воздушные силы Украины сообщили, что было выпущено 28 крылатых ракет наземного базирования, и что системы ПВО смогли перехватить большой процент ракет, выпущенных как флотом, так и стратегической авиацией.

В понедельник британская разведка рассказала, что 29 ноября 2024 года Вооруженные Силы Украины уничтожили элементы системы противовоздушной обороны С-400 в Симферополе.

В начале декабря разведка Великобритании отметила, что в ноябре среднесуточные потери российских оккупационных войск в Украине (убитыми и ранеными) достигли нового рекорда.