Шольц похвалив лідера опозиції за візит до Києва

Канцлер Німеччини Олаф Шольц позитивно оцінив візит лідера опозиційного блоку ХДС/ХСС Фрідріха Мерца в Україну.

Заяву очільника німецького уряду наводить n-tv, повідомляє "Європейська правда".

Мерц відвідав Київ у понеділок, а у вівторок він зустрівся з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском у Варшаві.

"Це абсолютно нормально, що лідер опозиції обговорює з іншими майбутню політику. І я думаю, що це також добре, що він зараз побував в Україні", – сказав Шольц.

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Нагадаємо, на зустрічі з лідером німецької опозиції президент Володимир Зеленський заявив, що Україна очікує від Німеччини посилення української далекобійності.

Сам Мерц згодом заявив, що поставив би Україні далекобійні ракети Taurus лише після консультацій зі США.