Шольц похвалил лидера оппозиции за визит в Киев

Канцлер Германии Олаф Шольц положительно оценил визит лидера оппозиционного блока ХДС/ХСС Фридриха Мерца в Украину.

Заявление главы немецкого правительства приводит n-tv, сообщает "Европейская правда".

Мерц посетил Киев в понедельник, а во вторник он встретился с премьер-министром Польши Дональдом Туском в Варшаве.

"Это абсолютно нормально, что лидер оппозиции обсуждает с другими будущую политику. И я думаю, что это также хорошо, что он сейчас побывал в Украине", – сказал Шольц.

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Напомним, на встрече с лидером немецкой оппозиции президент Владимир Зеленский заявил, Украина ожидает от Германии усиления украинской дальнобойности.

Сам Мерц вскоре заявил, что поставил бы Украине дальнобойные ракеты Taurus только после консультаций с США.