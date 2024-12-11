В Естонії планують реформувати строкову службу

Командувач Сил оборони Естонії Андрус Меріло запропонував присвятити 2026 рік розвитку армії країни, щоб таким чином підвищити якість строкової служби.

Його заяву наводить ERR, повідомляє "Європейська правда".

За оцінкою Меріло, строкова служба потребує ґрунтовної реформи.

Наразі Сили оборони набирають близько 3800 призовників на рік, але, як він вважає, у 2026 році можна було б призвати значно менше – близько 1000 осіб, присвятивши цей рік підготовці інструкторів з-поміж кадрових військових, щоб за їхньою допомогою передати призовникам досвід, отриманий під час війни РФ проти України.

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Зараз Сили оборони опрацьовують різні плани дій щодо поліпшення ситуації в строковій службі та підвищення якості підготовки, щоб резервні підрозділи були значно краще підготовлені до виконання своїх завдань.

"Концепції розробляються, грядуть різні зміни. Деякі зміни вже зроблено. Наприклад, ми продовжуємо робити акцент на фізичну підготовку. Ми стали розглядати її як невід'ємну частину бойової готовності", – розповів Меріло.

Він наголосив, що зміни не призведуть до подовження терміну служби в армії: "Ми вкладаємося в 12 місяців, передбачені законом сьогодні. І багато що залежить від того, який вигляд матиме ситуація".

Нагадаємо, у листопаді уряд Німеччини схвалив законопроєкт, який дозволить армії оцінювати готовність громадян, яким виповнилося 18 років, служити в Бундесвері.

А в Хорватії з 1 січня 2025 року повернуть обов’язкову військову службу.