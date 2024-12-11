В Эстонии планируют реформировать срочную службу

Командующий Силами обороны Эстонии Андрус Мерило предложил посвятить 2026 год развитию армии страны, чтобы таким образом повысить качество срочной службы.

Его заявление приводит ERR, сообщает "Европейская правда".

По оценке Мерило, срочная служба нуждается в основательной реформе.

Сейчас Силы обороны набирают около 3800 призывников в год, но, как он считает, в 2026 году можно было бы призвать значительно меньше – около 1000 человек, посвятив этот год подготовке инструкторов из числа кадровых военных, чтобы с их помощью передать призывникам опыт, полученный во время войны РФ против Украины.

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Сейчас Силы обороны прорабатывают различные планы действий по улучшению ситуации в срочной службе и повышению качества подготовки, чтобы резервные подразделения были значительно лучше подготовлены к выполнению своих задач.

"Концепции разрабатываются, грядут различные изменения. Некоторые изменения уже сделаны. Например, мы продолжаем делать акцент на физическую подготовку. Мы стали рассматривать ее как неотъемлемую часть боевой готовности", – рассказал Мерило.

Он подчеркнул, что изменения не приведут к продлению срока службы в армии: "Мы укладываемся в 12 месяцев, предусмотренные законом сегодня. И многое зависит от того, как будет выглядеть ситуация".

Напомним, в ноябре правительство Германии одобрило законопроект, который позволит армии оценивать готовность граждан, достигших 18 лет, служить в Бундесвере.

А в Хорватии с 1 января 2025 года вернут обязательную военную службу.