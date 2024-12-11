Германия призвала Израиль и Турцию не мешать политическому процессу в Сирии

В Германии призывают Израиль и Турцию не "ставить под угрозу" формирование нового правительства в Сирии, где недавно свергли режим президента Башара Асада.

Об этом заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, которую цитирует DW, сообщает "Европейская правда".

Комментируя текущую ситуацию в Сирии, Бербок отметила, что международное сообщество "видит момент надежды", но в то же время добавила, что ситуацию "нельзя назвать стабильной".

Она также подчеркнула, что Израиль и Турция не должны мешать формированию нового сирийского правительства.

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"Мы не должны допустить, чтобы процесс внутреннего сирийского диалога был торпедирован извне. Соседи, такие как турецкое и израильское правительства, которые отстаивают свои интересы безопасности, не должны ставить этот процесс под угрозу", – сказала Бербок.

По вопросу возвращения сирийских беженцев немецкий министр отметила, что это должно координироваться с партнерами в Европе и ООН.

Она также добавила, что Германия предоставит 8 миллионов евро помощи для Сирии.

Между тем СМИ сообщили, что в Белом доме осуществили первые контакты с сирийскими повстанцами, которые свергли режим Асада, и призвали их организовать инклюзивное формирование переходного правительства для страны.

Ситуация в Сирии после неожиданного свержения режима Башара Асада станет темой предстоящего саммита лидеров ЕС, который состоится 19 декабря.