У США бачать можливості для подальших дій проти російської нафти

Сполучені Штати продовжують шукати креативні способи зменшити доходи Росії від продажу нафти, а зниження світового попиту на нафту створює можливість для нових санкцій.

Про це заявила в середу міністерка фінансів США Джанет Єллен у інтерв’ю Bloomberg, повідомляє "Європейська правда".

За словами міністерки, Сполучені Штати постійно посилюють санкції проти Росії через війну в Україні, а РФ інвестувала значні кошти у власний флот кораблів, щоб уникнути західного обмеження цін на нафту,

"Незвичайність цього моменту полягає в тому, що ринок нафти здається добре забезпеченим. Ціни відносно низькі, світовий попит знизився, а пропозиція дійсно зросла", – сказала вона.

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"Отже, світовий ринок нафти став м'якшим, і це створює можливість для подальших дій", – додала міністерка.

Санкційний режим адміністрації Байдена щодо Росії вже давно спрямований на те, щоб обмежити доходи, які отримує Москва, а також уникнути різкого скорочення світових поставок нафти/

За словами людей, знайомих з цим питанням, адміністрація Байдена зараз зважує нові, більш жорсткі санкції проти торгівлі нафтою в Росії. Мета – посилити тиск на військову машину Кремля за кілька тижнів до повернення Дональда Трампа в Білий дім.

Хоча Єллен сказала, що не буде анонсувати жодних нових кроків, вона підкреслила, що США посилюють заходи проти Росії.

"Ми з самого початку зосередилися на російських доходах від продажу нафти, це критичний компонент російського бюджету, і ми шукаємо креативні способи, щоб спробувати зменшити доходи Росії", – сказала вона.

Нагадаємо, у листопаді США внесли у чорний список "Газпромбанк" – останній великий російський банк, який досі не перебував під обмеженнями.